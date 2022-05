Ddl concorrenza | Salvini | ' sorpreso da Draghi | sabotatori Governo sono a sinistra'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "d'accordo con: è importante utilizzare correttamente i prestiti europei, ma nelle ultime ore le priorità mi sembrano essere soprattutto pace e lavoro. Mi hala convocazione d'urgenza del Cdm per il ddl, e voglio chiarire per l'ennesima volta che idelvanno cercati a. Penso a Letta, che insistendo col ddl Zan fa un'evidente provocazione, e a Conte che vota contro i termovalorizzatori e quindi contro la pulizia e il progresso. Noi badiamo al sodo, come faremo anche a giugno con i decisivi referendum per cambiare la giustizia". Lo dice il segretario della Lega, Matteo, in un'intervista a 'Il Giornale'.

