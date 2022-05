Cambio look per Jane Fonda: l’attrice prende fuoco (Di venerdì 20 maggio 2022) Rosso fuoco con frangia bianca: ecco il nuovo hair look di Jane Fonda sfoggiato a Villa Borghese, a Roma, su set di Book Club 2 (Ipa) Jane Fonda è a Roma. La star delle star a 84 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi. Torna sulle scene e lo fa con un hair look che non passa inosservato. L’attrice è stata vista nella capitale sul set di Book Club 2. E qui, abbandonato l’iconico pixie grigio, ha sfoggiato una chioma rosso fuoco con frangia bianca. Un vero e proprio colpo di testa per la diva di Grace e Frankie che la dice lunga: Jane Fonda non vuole smettere di stupire. Jane Fonda con i capelli rossi L’attrice è stata fotografata al parco di Villa Borghese a Roma. Con tanto ... Leggi su amica (Di venerdì 20 maggio 2022) Rossocon frangia bianca: ecco il nuovo hairdisfoggiato a Villa Borghese, a Roma, su set di Book Club 2 (Ipa)è a Roma. La star delle star a 84 anni non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi. Torna sulle scene e lo fa con un hairche non passa inosservato. L’attrice è stata vista nella capitale sul set di Book Club 2. E qui, abbandonato l’iconico pixie grigio, ha sfoggiato una chioma rossocon frangia bianca. Un vero e proprio colpo di testa per la diva di Grace e Frankie che la dice lunga:non vuole smettere di stupire.con i capelli rossi L’attrice è stata fotografata al parco di Villa Borghese a Roma. Con tanto ...

