Ancelotti: “Calcio italiano poco attrattivo: mancano figure di riferimento” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Credo che la prossima regola debba essere il tempo effettivo. Sparirebbero tante perdite di tempo inutili e anche le simulazioni. È ora di metterlo”. Ne ha parlato l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in un intervento in videocollegamento durante il forum del Corriere dello Sport ‘Il Calcio che l’Italia si merita’. “Il Calcio italiano deve migliorare sotto il profilo dello spettacolo – ha aggiunto il tecnico – oggi non è molto attrattivo per tante ragioni. mancano delle figure tecniche di riferimento, penso ai campioni del mondo del 2006, abbiamo faticato a trovare una nuova generazione di talenti. È arrivato il successo dell’Europeo, ma la qualità degli italiani in questo momento non è come 15 anni fa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Credo che la prossima regola debba essere il tempo effettivo. Sparirebbero tante perdite di tempo inutili e anche le simulazioni. È ora di metterlo”. Ne ha parlato l’allenatore del Real Madrid, Carlo, in un intervento in videocollegamento durante il forum del Corriere dello Sport ‘Ilche l’Italia si merita’. “Ildeve migliorare sotto il profilo dello spettacolo – ha aggiunto il tecnico – oggi non è moltoper tante ragioni.delletecniche di, penso ai campioni del mondo del 2006, abbiamo faticato a trovare una nuova generazione di talenti. È arrivato il successo dell’Europeo, ma la qualità degli italiani in questo momento non è come 15 anni fa”. SportFace.

