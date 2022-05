Unione Inquilini: domande devono avere risposta entro cinque giorni (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Se fai domanda di casa popolare o chiedi punti in più per una domanda già fatta, il comune deve comunicarti entro cinque giorni il nuovo punteggio: questo è il succo della risposta arrivata ieri all’Unione Inquilini dalla Direzione Generale dopo una richiesta di intervento sostitutivo” di tre giorni fa. In breve, il massimo organo amministrativo del Comune inchioda il Dipartimento Politiche Abitative alle sue responsabilità, ribadendo che ogni nuova domanda o richiesta di integrazione deve, per legge, avere risposta entro cinque giorni, con la comunicazione da parte degli uffici al cittadino del nuovo punteggio. Lunedì 16 maggio, l’Unione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Se fai domanda di casa popolare o chiedi punti in più per una domanda già fatta, il comune deve comunicartiil nuovo punteggio: questo è il succo dellaarrivata ieri all’dalla Direzione Generale dopo una richiesta di intervento sostitutivo” di trefa. In breve, il massimo organo amministrativo del Comune inchioda il Dipartimento Politiche Abitative alle sue responsabilità, ribadendo che ogni nuova domanda o richiesta di integrazione deve, per legge,, con la comunicazione da parte degli uffici al cittadino del nuovo punteggio. Lunedì 16 maggio, l’...

