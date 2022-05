Ucraina subito nell’Unione europea? “No, nessuna scorciatoia”. Scholz frena i propositi di Draghi e Von der Leyen. Ecco le ragioni (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ucraina subito in Ue”. L’appello è circolato nei comizi, negli studi tv, nelle cancellerie e anche ai vertici delle istituzioni europee negli ultimi mesi. Se l’espansione della Nato a Est è considerata da Mosca la principale minaccia alla sua sicurezza, tanto da decidere di invadere il Paese di Volodymyr Zelensky sempre più sbilanciato a ovest dopo le manifestazioni che nel 2014 portarono alla caduta del presidente filo-russo Viktor Yanukovich, l’alternativa praticabile per tenere Kiev ancorata al blocco atlantista era considerata la sua adesione rapida all’Unione. Un modo per mantenerla legata al cosiddetto blocco occidentale ed evitare che i tentacoli russi si allungassero ben oltre la Crimea e il Donbass. Ma oggi a frenare il processo è una delle voci più influenti tra i 27 Stati membri: quella del cancelliere tedesco Olaf ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “in Ue”. L’appello è circolato nei comizi, negli studi tv, nelle cancellerie e anche ai vertici delle istituzioni europee negli ultimi mesi. Se l’espansione della Nato a Est è considerata da Mosca la principale minaccia alla sua sicurezza, tanto da decidere di invadere il Paese di Volodymyr Zelensky sempre più sbilanciato a ovest dopo le manifestazioni che nel 2014 portarono alla caduta del presidente filo-russo Viktor Yanukovich, l’alternativa praticabile per tenere Kiev ancorata al blocco atlantista era considerata la sua adesione rapida all’Unione. Un modo per mantenerla legata al cosiddetto blocco occidentale ed evitare che i tentacoli russi si allungassero ben oltre la Crimea e il Donbass. Ma oggi are il processo è una delle voci più influenti tra i 27 Stati membri: quella del cancelliere tedesco Olaf ...

