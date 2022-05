Ucraina, Salvini “asfalta” Di Maio: «Se vuoi dialogare con Putin non gli dici che è un “cane”» (Di giovedì 19 maggio 2022) «Tre proposte concrete» da offrire al premier Mario Draghi. Matteo Salvini vuole lasciarsi alle spalle l’immagine di capopopolo leader estemporaneo e pasticcione che lo accompagna dai tempi del Papeete per indossare quelli del leader misurato e propositivo. L’occasione gliel’ha fornita l’informativa di Draghi al Senato sulla questione dell’invio di armi all’Ucraina. Tema reso incandescente dai dubbi dello stesso Salvini e dai distinguo di Giuseppe Conte. Entrambi, in un primo tempo, avevano chiesto un voto parlamentare. Poi la posizione del leghista si è fatta più sfumata fino a sfociare nelle «tre proposte concrete» da lui affidate al governo nel corso dell’odierno intervento al Senato. Salvini è intervenuto al Senato La prima: Draghi («la persona più autorevole per farlo») chieda lo sblocco delle migliaia di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) «Tre proposte concrete» da offrire al premier Mario Draghi. Matteovuole lasciarsi alle spalle l’immagine di capopopolo leader estemporaneo e pasticcione che lo accompagna dai tempi del Papeete per indossare quelli del leader misurato e propositivo. L’occasione gliel’ha fornita l’informativa di Draghi al Senato sulla questione dell’invio di armi all’. Tema reso incandescente dai dubbi dello stessoe dai distinguo di Giuseppe Conte. Entrambi, in un primo tempo, avevano chiesto un voto parlamentare. Poi la posizione del leghista si è fatta più sfumata fino a sfociare nelle «tre proposte concrete» da lui affidate al governo nel corso dell’odierno intervento al Senato.è intervenuto al Senato La prima: Draghi («la persona più autorevole per farlo») chieda lo sblocco delle migliaia di ...

