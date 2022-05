TikTok sta facendo una serie di test per inserire dei giochi all’interno dell’app (Di giovedì 19 maggio 2022) Si apre il capitolo gaming TikTok: la piattaforma sta conducendo una serie di test in Vietnam puntando a consentire agli utenti di giocare su TikTok. A parlarne sono quattro persone a conoscenza della questione che, fornendo le prime informazioni in merito, punta a sbarcare nel mondo del gaming. Poter giocare sulla piattaforma permetterebbe di aumentare il tempo che le persone trascorrono sull’applicazione e le entrate pubblicitarie di un’applicazione che conta oltre 1 miliardo di utenti attivi ogni mese. LEGGI ANCHE >>> TikTok in Europa spiega come i grandi eventi come l’Eurovision hanno influenzato la sua crescita Gaming TikTok: anticipazioni e prospettiva La notizia è stata data in esclusiva da Reuters, che ha fornito ulteriori informazioni sui test in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Si apre il capitolo gaming: la piattaforma sta conducendo unadiin Vietnam puntando a consentire agli utenti di giocare su. A parlarne sono quattro persone a conoscenza della questione che, fornendo le prime informazioni in merito, punta a sbarcare nel mondo del gaming. Poter giocare sulla piattaforma permetterebbe di aumentare il tempo che le persone trascorrono sull’applicazione e le entrate pubblicitarie di un’applicazione che conta oltre 1 miliardo di utenti attivi ogni mese. LEGGI ANCHE >>>in Europa spiega come i grandi eventi come l’Eurovision hanno influenzato la sua crescita Gaming: anticipazioni e prospettiva La notizia è stata data in esclusiva da Reuters, che ha fornito ulteriori informazioni suiin ...

