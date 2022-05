"Tenuto per i polsi e lasciato cadere", la verità sulla morte di David Rossi (Di giovedì 19 maggio 2022) David Rossi è stato ucciso. Non si è tolto la vita volontariamente come per ben nove anni la Procura di Siena ha sosTenuto. I dubbi sulla dinamica della morte del manager di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta la notte del 6 marzo 2013, iniziano a trasformarsi certezze. Due perizie di parte, una medico legale compiuta sulle lesioni rinvenute sul corpo di Rossi e realizzata da Francesco Introna (direttore, tra l'altro, di medicina legale del Policlinico di Bari), e una seconda perizia fisico balistica svolta da Franco Gelardi (ordinario di Fisica Sperimentale all'università di Palermo) certificano che quella sera Rossi non solo fu aggredito e picchiato – come già accertato dal comandante dei Ris, Davide Zavattaro – ma fu poi spinto contro la sua volontà ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022)è stato ucciso. Non si è tolto la vita volontariamente come per ben nove anni la Procura di Siena ha sos. I dubbidinamica delladel manager di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta la notte del 6 marzo 2013, iniziano a trasformarsi certezze. Due perizie di parte, una medico legale compiuta sulle lesioni rinvenute sul corpo die realizzata da Francesco Introna (direttore, tra l'altro, di medicina legale del Policlinico di Bari), e una seconda perizia fisico balistica svolta da Franco Gelardi (ordinario di Fisica Sperimentale all'università di Palermo) certificano che quella seranon solo fu aggredito e picchiato – come già accertato dal comandante dei Ris,e Zavattaro – ma fu poi spinto contro la sua volontà ...

