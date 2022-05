Se ne va anche Pinsoglio? Un campione d’Europa per il futuro della porta (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juve del futuro avrà bisogno di campioni e uomini in ogni reparto, anche in quello di terzo portiere, con Pinsoglio che è se ne andrà. Il ruolo di terzo portiere sempre stato considerato molto particolare e molto complicato, tanto è vero che sono in pochi quelli che accettano volentieri di essere sicuri praticamente di non giocare mai per tutta la stagione, con Carlo Pinsoglio che ha accettato questa mansione unicamente dopo aver notato tutti i suoi limiti anche in Serie B, ma la Juve potrebbe realizzare un colpo davvero incredibile insperato. Carlo Pinsoglio Juventus (LaPresse)Il ruolo del portiere sempre stato davvero molto complicato, un uomo che ha dovuto sempre cercare di non commettere mai alcun errore, perché 10 grandi parate non equivalgono mai a una papera, per questo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juve delavrà bisogno di campioni e uomini in ogni reparto,in quello di terzo portiere, conche è se ne andrà. Il ruolo di terzo portiere sempre stato considerato molto particolare e molto complicato, tanto è vero che sono in pochi quelli che accettano volentieri di essere sicuri praticamente di non giocare mai per tutta la stagione, con Carloche ha accettato questa mansione unicamente dopo aver notato tutti i suoi limitiin Serie B, ma la Juve potrebbe realizzare un colpo davvero incredibile insperato. CarloJuventus (LaPresse)Il ruolo del portiere sempre stato davvero molto complicato, un uomo che ha dovuto sempre cercare di non commettere mai alcun errore, perché 10 grandi parate non equivalgono mai a una papera, per questo ...

ItalianKING0 : @theclaw96 Acerbi quest'anno lo fischiavano anche da Latina... non è un campione ma è superiore a Rugani, non scher… - LepreAntonio : @Mirkobest @Juventina962 La media riportata in tabella tiene conto dei giocatori impiegati per partita. Quindi, a m… - Robertothegiant : @Mirko799 Va bene tutto, però mettere in questa lista anche Pinsoglio mi sembra ingiusto. Lui potrebbe restare anche fino a 50 anni. - Tiarossi2 : Pinsoglio messo lì a caso solo per far vedere l'esame Rugani a 27 anni Non aggiungo altro, non va bene mia niente… - provulusJFC : @MaxNerozzi Anche Pinsoglio ha vinto tanti scudetti, con le stesse presenze. -