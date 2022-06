Santander Consumer Renting - Doppia mossa per conquistare il mercato

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo e dirompente player si appresta ad arrivare suldel noleggio a lungo termine. E lo farà con ben due opzioni differenti: "Il noleggio è, praticamente, uno degli ultimi prodotti che mancava nel portafoglio di. Che, alla fine dello scorso anno, ha deciso di andare ad aggredire. E lo farà partendo dall'Italia per poi arrivare in 15 paesi in Europa" ci dice a noi di Fleet&Business l'head ofdell'istituto spagnolo Andrea Pertica, che spiega "La fase pilota per- questo il nome scelto al momento ma vi sono riflessioni per un nome diverso, non direttamente riconducibile alla banca - inizierà prima dell'estate, coinvolgendo due o tre dealer per poi esser pienamente operativi entro la fine dell'anno. Ma sul ...