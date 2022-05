Nike blinda Sinner | contratto da 150 mln in 10 anni

(Di giovedì 19 maggio 2022), un binomio che segnerà il tennis dei prossimi 10Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’azienda americana ha voluto il giocatore con sé per i prossimi 10. Il tennista classe 2001 incasserà oltre 150 milioni di euro, 15 circa per ogni stagione.arriverà a guadagnare poco meno di 20 milioni L'articolo

CalcioFinanza : Nike blinda Sinner: contratto da 150 milioni in 10 anni -

La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner è molto più che il futuro del tennis italiano. Jannik Sinner è il futuro del tennis. O almeno è questa la logica a cui si è ispirata la Nike che ha voluto il giocatore italiano con sé per i prossimi 10 anni a una cifra da capogiro. Si parla di oltre 150 milioni di euro, 15 circa per ogni stagione, che lo pongono tra i primissimi ... Sinner paperone, la Nike lo blinda: i dettagli del contratto da 150 milioni Con questo accordo Jannik arriverà a guadagnare circa 20 milioni di soli sponsor all'anno. Palazzi: "Anche Jordan iniziò così. Con questa strategia, l'azienda si assicura un futuro nel tennis"