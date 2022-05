(Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Getafe Angel Sanchez Torres chiede troppo per Mathias Olivera Miramontes ? Per l'out di sinistra del, Cristiano Giuntoli sta già percorrendo una pista alternativa, l'olandese ...

Il presidente del Getafe Angel Sanchez Torres chiede troppo per Mathias Olivera Miramontes Per l'out di sinistra del, Cristiano Giuntoli sta già percorrendo una pista alternativa, l'olandese Owen Wijndal , classe 1999, 23 anni da compiere il prossimo 28 ...È sempre bello parlare, raccontarsi: credo che sia importante, perlegge, avere un piccolo ... Aka7even apre i concerti con Amici/ LDA a, Briga e Crytical... Salvatrice Elena Greco, questo il ... Napoli: chi è Owen Wijndal, il laterale sinistro box to box "distributore automatico" di assist Getty Images, Ospina. Per il rinnovo spetta però alla società decidere su chi puntare, anche se l’allenatore ha chiarito la propria preferenza. (Spazio Napoli) Il contratto del portiere classe 1988 ...Focus sulla "spia" mancina dell'AZ Alkmaar, classe 1999 e già punto fermo della nazionale olandese, messo nel mirino da Cristiano Giuntoli in alternativa a Mathias Olivera del Getafe ...