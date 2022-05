Luca Salatino | anche Aurora ha saputo della scelta a UeD | il gesto che dice tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022)non è stata ladia UeD. Non poter esserlo in realtà, perché ha lasciato il programma settimane fa. Sono così rimaste in studio le corteggiatrici Soraia Ceruti e Lilli Pugliese e il tronista, nella registrazione del 18 maggio, ha scelto la prima. Una decisione che non è piaciuta molto ai fantrasmissione di Maria De Filippi. Per parte del pubblico, infatti, quella dinon sarebbe stata unasentita, fatta col cuore: ”di ripiego, in realtà voleva”,”A lui piaceva solo, per cui entrambe sarebbero state un ripiego”, dicono alcuni....