L'immunologa Viola: "Bambini e 40enni più a rischio col vaiolo delle scimmie" (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - "Bambini e adulti nati dopo il 1981 sono più a rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie, ma ancora il numero dei contagi è basso per creare allarmismo". A parlare all'AGI è l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola. Si alza il livello di attenzione sul vaiolo delle scimmie, dopo il primo caso identificato oggi allo Spallanzani di Roma: è un uomo rientrato dalle Isole Canarie. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati casi in Europa e negli Stati Uniti per un totale di 66 persone contagiate. La malattia virale non è nuova, conosciuta da oltre 60 anni e diffusa soprattutto nell'Africa centrale e occidentale, ma riguarda gli animali selvatici e solo occasionalmente infetta gli umani. Come mai si sta ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - "e adulti nati dopo il 1981 sono più adi contrarre il, ma ancora il numero dei contagi è basso per creare allarmismo". A parlare all'AGI è l'dell'Università di Padova Antonella. Si alza il livello di attenzione sul, dopo il primo caso identificato oggi allo Spallanzani di Roma: è un uomo rientrato dalle Isole Canarie. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati casi in Europa e negli Stati Uniti per un totale di 66 persone contagiate. La malattia virale non è nuova, conosciuta da oltre 60 anni e diffusa soprattutto nell'Africa centrale e occidentale, ma riguarda gli animali selvatici e solo occasionalmente infetta gli umani. Come mai si sta ...

SkyTG24 : 'I #vaccini che stiamo utilizzando funzionano, funzionano anche contro le varianti che stanno circolando'. La confe… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Covid: 'Approvato dalla #Fda il richiamo (terza dose) per #bambini dai 5 agli 11 anni con il vaccino #Pfizer. I dati han… - anto_vallini : @QLexPipiens Antonella Viola non è una sua collega, è una biologa che lavora in laboratorio. I suoi tentativi di sp… - LaRagione_eu : #Covid: 'Approvato dalla #Fda il richiamo (terza dose) per #bambini dai 5 agli 11 anni con il vaccino #Pfizer. I da… - fisco24_info : Terza dose bimbi, Viola: 'Sicura ed efficace': (Adnkronos) - L'immunologa annuncia: 'Nelle prossime settimane attes… -