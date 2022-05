Ivan Perisic, schiaffo agli interisti. Notate nulla di strano in questa foto? Ora c'è la prova: dove va I Guarda (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivan Perisic è sempre più vicino alla Juventus. Sebbene il croato abbia ancora in programma un incontro con l'Inter a campionato terminato, la sua prossima destinazione pare essere stata già definita: il 33enne avrebbe accettato il biennale da 6 milioni a stagione dei bianconeri e dovrebbe quindi essere tra i colpi a parametro zero della Juve, che sta trattando anche con Paul Pogba e Angel Di Maria. Il piano della Vecchia Signora è chiaro: dare ad Allegri giocatori di talento ed esperienza per alzare da subito la competitività della squadra. Salvo colpi di scena, l'Inter si prepara quindi a perdere Perisic, anche perché non ha intenzione di ritoccare l'offerta da 4,5 milioni che gli era stata fatta prima dell'inserimento della Juve. Il croato è stato uno dei migliori giocatori dei nerazzurri in questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)è sempre più vicino alla Juventus. Sebbene il croato abbia ancora in programma un incontro con l'Inter a campionato terminato, la sua prossima destinazione pare essere stata già definita: il 33enne avrebbe accettato il biennale da 6 milioni a stagione dei bianconeri e dovrebbe quindi essere tra i colpi a parametro zero della Juve, che sta trattando anche con Paul Pogba e Angel Di Maria. Il piano della Vecchia Signora è chiaro: dare ad Allegri giocatori di talento ed esperienza per alzare da subito la competitività della squadra. Salvo colpi di scena, l'Inter si prepara quindi a perdere, anche perché non ha intenzione di ritoccare l'offerta da 4,5 milioni che gli era stata fatta prima dell'inserimento della Juve. Il croato è stato uno dei migliori giocatori dei nerazzurri in...

Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - SerieA : La partita di Ivan #Perisic in 1 parola: - Inter : @hakanc10 ?? | GOAL GALLERY ? 3/4: corsa, dribbling, assist, cross, difesa e... ghiaccio nelle vene. Questo è Ivan… - Marina_1636 : RT @fcin1908it: TS – Perisic, la vera offerta della Juve. “Inter? Ivan non ha gradito una cosa” - fcin1908it : TS – Perisic, la vera offerta della Juve. “Inter? Ivan non ha gradito una cosa” -