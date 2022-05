Harry e Meghan Markle festeggiano cinque anni di nozze (e presto potremo «spiarli» dentro la loro casa) (Di giovedì 19 maggio 2022) A cinque anni dal «sì» da fiaba in un castello nell'esistenza dei Sussex è cambiato tutto. Tanto che gli ex reali hanno permesso a Netflix, che sta girando una docuserie sulla loro vita da «ribelli», di portare le telecamere persino nella loro villa in California. Una notizia che di certo non farà piacere alla regina… Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) Adal «sì» da fiaba in un castello nell'esistenza dei Sussex è cambiato tutto. Tanto che gli ex reali hanno permesso a Netflix, che sta girando una docuserie sullavita da «ribelli», di portare le telecamere persino nellavilla in California. Una notizia che di certo non farà piacere alla regina…

