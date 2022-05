Guida alle Birre d’Italia 2023: online e in libreria dal 25 maggio il volume di Slow Food Editore (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – La Guida alle Birre d’Italia sarà disponibile dal prossimo 25 maggio in tutte le librerie, da oggi sullo store online di Slow Food Editore e al Salone del Libro di Torino presso lo stand di Slow Food Editore (pad 3 stand R63), in un’edizione arricchita di novità e segnalazioni, grazie al lavoro di oltre 90 collaboratori capitanati ancora una volta dai curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni. La presentazione dell’ottava edizione della Guida si terrà a Roma il 3 e 4 giugno, insieme a una grande degustazione che vedrà protagonisti 80 produttrici e produttori premiati da Slow Food, con le loro etichette più ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Lasarà disponibile dal prossimo 25in tutte le librerie, da oggi sullo storedie al Salone del Libro di Torino presso lo stand di(pad 3 stand R63), in un’edizione arricchita di novità e segnalazioni, grazie al lavoro di oltre 90 collaboratori capitanati ancora una volta dai curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni. La presentazione dell’ottava edizione dellasi terrà a Roma il 3 e 4 giugno, insieme a una grande degustazione che vedrà protagonisti 80 produttrici e produttori premiati da, con le loro etichette più ...

