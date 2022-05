(Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Il manager Piergiorgio, figlio dell'ex ministro Annamaria Cancellieri, accusato di concorso in bancarotta in relazione al fallimento di, una delle holding della famiglia Ligresti, ai tempi soci di, e11 imputati sono stati"perché ilnon". Lo hanno deciso i giudici di Milano al termine di un'accidentato' iniziato nel 2016 con cambi di collegi e lunghi rinvii iniziali.- che preferisce non commentare l'assoluzione piena -, era indagato in qualità di ex amministratore delegato di Unicredit Corporate Banking ed era accusato di aver "dissipato" il patrimonio dicon un'operazione avvenuta nell'agosto 2010. "Il ...

TV7Benevento : Fonsai: processo crac Imco, assolti Peluso e altri 11, 'fatto non sussiste' - - TgrRaiLombardia : #Fonsai, tutti assolti per il fallimento #Imco - TGR Lombardia -

