Don Matteo 13: la trama dell'ottava puntata, stasera su Rai1 (Di giovedì 19 maggio 2022) stasera su Rai1 alle 21:25, e in streaming su RaiPlay, nuovo appuntamento con Don Matteo 13: ecco la trama dell'ottava puntata. Don Matteo 13 torna, stasera su Rai1 alle 21:25, alla sua collocazione originaria del giovedì in prima serata, e lo fa con il terzultimo appuntamento per questa stagione. La trama dell'ottava puntata, dal titolo Ma è la famiglia che fa l'amore o l'amore che fa la famiglia?, racconta che Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022)sualle 21:25, e in streaming su RaiPlay, nuovo appuntamento con Don13: ecco la. Don13 torna,sualle 21:25, alla sua collocazione originaria del giovedì in prima serata, e lo fa con il terzultimo appuntamento per questa stagione. La, dal titolo Ma è la famiglia che fa l'amore o l'amore che fa la famiglia?, racconta che Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronacaa sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don ...

Advertising

GiusCandela : Sorpresa Bova, parte bene #GiustiziaPerTutti con 3.736.000 telespettatori e il 20,7% di share. Questa settimana in… - ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - cristia_urbano : RT @falcions85: momento d'oro per bova. re mida degli ascolti per tre giorni consecutivi (anticipo il dato scontato di stasera): il 20,7% p… - dentidalatte : quest’oggi vivendo solo in funzione di don matteo. amen ???? - infoitcultura : Don Matteo, l’annuncio clamoroso: la reazione del pubblico italiano -