Docente in graduatoria falsifica documento, legittimo sospendere il procedimento disciplinare in caso di procedimento penale (Di giovedì 19 maggio 2022) Una Corte d'Appello riformando la pronuncia del Tribunale di primo grado ha dichiarato la nullità della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi dal servizio, irrogata dal MIUR nei confronti di un Docente per avere il medesimo, allorquando era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l'accesso agli impieghi scolastici e dunque prima di essere assunto a tempo indeterminato, formato un falso modello di proposta di assunzione, apponendovi anche la firma contraffatta del Dirigente Scolastico. In Cassazione i giudici ribaltando il giudizio accogliendo il ricorso del MIUR. La questione verte non tanto sull'aspetto sostanziale, ma procedurale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Una Corte d'Appello riformando la pronuncia del Tribunale di primo grado ha dichiarato la nullità della sanzionedella sospensione per sei mesi dal servizio, irrogata dal MIUR nei confronti di unper avere il medesimo, allorquando era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l'accesso agli impieghi scolastici e dunque prima di essere assunto a tempo indeterminato, formato un falso modello di proposta di assunzione, apponendovi anche la firma contraffatta del Dirigente Scolastico. In Cassazione i giudici ribaltando il giudizio accogliendo il ricorso del MIUR. La questione verte non tanto sull'aspetto sostanziale, ma procedurale. L'articolo .

