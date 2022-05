Advertising

fattoquotidiano : 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] - Claudio29032 : RT @fattoquotidiano: 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] - okwlor : RT @BracaliM: Conte: “Le Camere devono aggiornare la risoluzione approvata a inizio guerra. Basta armi all’Ucraina, dobbiamo distinguerci”… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] - jazz_ste : RT @fattoquotidiano: 'Basta armi all'Ucraina', l'appello di Giuseppe Conte [video] -

Secondo Giuseppeladevono aggiornare la risoluzione approvata all'inizio della guerra in Ucraina. Nel giorno in cui Mario Draghi compare in Parlamento, il leader dei 5 stelle ne approfitta per rilanciare ...UCRAINA - Parlando dell'Ucraina,ha sottolineato che "il governo non può continuare ad ... ha detto, ricordando che oggi "abbiamo ascoltato Draghi" alleper l'informativa sul conflitto: "...Il M5S vorrebbe mettere in discussione il governo ma il primo a finire sul banco degli imputati è proprio il suo leader Giuseppe Conte. «Ma avete verificato ... bocciata l’idea di sostituire Davide ...Non c’è stato neanche il tentativo di costruire un’intesa con tutta la maggioranza, noi non avevamo preclusioni di merito ma di metodo». Il coordinatore nazionale di Iv, Ettore Rosato, però, rispedisc ...