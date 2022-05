Concorso ATA 24 mesi, una commissione valuta la domanda. Quando si può essere esclusi. Domande nulle (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono scaduti ieri 18 maggio i termini per la presentazione delle Domande del Concorso ATA 24 mesi, per soli titoli. Le graduatorie di prima fascia sono utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2022/23. Per la valutazione della domanda viene nominata una commissione. Alcuni Uffici scolastici hanno già pubblicato gli avvisi relativi alla costituzione della commissione giudicatrice. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono scaduti ieri 18 maggio i termini per la presentazione delledelATA 24, per soli titoli. Le graduatorie di prima fascia sono utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2022/23. Per lazione dellaviene nominata una. Alcuni Uffici scolastici hanno già pubblicato gli avvisi relativi alla costituzione dellagiudicatrice. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi, una commissione valuta la domanda. Quando si può essere esclusi. Domande nulle - AndcoSeve : Ecco una balla colossale all'italiana Zero Europa solo chiacchiere e fumo stipendi da operaio sottopagato L'imbrogl… - ProDocente : Concorso ATA 24 mesi, domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con video guida e FAQ - orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi, domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con guida e FAQ - zazoomblog : Concorso ATA 24 mesi domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con guida e FAQ - #Concorso… -