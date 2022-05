Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: l’Olimpico in affitto per il gender reveal party (Di giovedì 19 maggio 2022) La coppia ha scelto di conoscere il sesso del loro primo figlio insieme in una location d'eccezione e per scoprilo, il calciatore della Lazio ha dovuto tirare un rigore. Mentre il pallone sprofondava nella rete, il tabellone luminoso si è accesso con la scritta a caratteri cubitali "It's a boy!", e dai lati della porta hanno iniziato ad esplodere migliaia di coriandoli azzurri. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 19 maggio 2022) La coppia ha scelto di conoscere il sesso del loro primo figlio insieme in una location d'eccezione e per scoprilo, il calciatore della Lazio ha dovuto tirare un rigore. Mentre il pallone sprofondava nella rete, il tabellone luminoso si è accesso con la scritta a caratteri cubitali "It's a boy!", e dai lati della porta hanno iniziato ad esplodere migliaia di coriandoli azzurri. L'articolo proviene da DireDonna.

trash_italiano : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico ?? per scoprire il sesso del loro bambino ???? Lei rispond… - FannyStravato : Ma la colpa è solo mia che ancora non mi abbono al Corriere e resterò all'oscuro sulla vita di Chiara Nasti. - ciprisupporter : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - httpgiulia__ : @massitherock @you_lookhappier @GiganteGentileG @RoysRobbs +Chiara Nasti che tanto critichi - danoris2110 : Il problema delle Chiara Nasti e dei Mattia Ferragni è che tra 20 anni li troveremo a piangere miseria da Maria De Filippi. -