(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "A chi fa impresa, agli enti locali troppo a lungo mortificati, ai professionisti che supportano la Pubblica amministrazione voglio dire: approfondite le opportunità che si aprono, studiate gli strumenti di sostegno alla progettazione che abbiamo incardinato e che abbiamo finanziato - ce ne sono almeno 13 segnalati anche sul sito del ministero per il Sud - suggeritene altri se avete idee migliori e collaborate per costruire quellache può consentirci dire questa importante". E' l'appello che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, in un video messaggio, lancia alla platea dei professionisti, delle partite Iva e delle piccolerappresentati da Aepi, all'evento 'Pnrr: priorità e ...

Advertising

lifestyleblogit : Carfagna a imprese: 'Sfida si vince con rete tra pubblico e privato' - - Lucatn2 : @mara_carfagna Ottimo , in Italia e sempre mancata la programmazione , ma la programmazione senza l organizzazione… - TV7Benevento : Carfagna a imprese: 'Sfida si vince con rete tra pubblico e privato' - - LocalPage3 : Carfagna a imprese: 'Sfida si vince con rete tra pubblico e privato' - fisco24_info : Carfagna a imprese: 'Sfida si vince con rete tra pubblico e privato': (Adnkronos) - 'A chi fa impresa, agli enti lo… -

E' l'appello che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, in un video messaggio, lancia alla platea dei professionisti, delle partite Iva e delle piccolerappresentati ...... dai piccoli comuni alle micro. Questa battaglia la vinceremo insieme se la politica ... Nel pomeriggio all'evento sono previsti anche gli interventi dei ministri per il Sud Mara, per ...E’ l’appello che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un video messaggio, lancia alla platea dei professionisti, delle partite Iva e delle piccole imprese rappresentati ...Scambio di battute amare tra il Governatore Vincenzo De Luca e la ministra Mara Carfagna dopo l'incontro "Verso Sud" ...