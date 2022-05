Camorra a Napoli, mitra contro i poliziotti: la decisione del giudice (Di giovedì 19 maggio 2022) mitra contro le forze dell’ordine, tre assolti e una condanna ad 8 anni. É stata questa la decisione del giudice a fine processo nei confronti di Giuseppe Iacovelli, Giuseppe Damiano, Vincenzo Barbato, Giuseppe Veneruso. Ponticelli, i fatti Era il 25 settembre scorso, di mattina, quando cinque ragazzi soliti frequentare il Lotto O di Ponticelli, a bordo di una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 maggio 2022)le forze dell’ordine, tre assolti e una condanna ad 8 anni. É stata questa ladela fine processo nei confronti di Giuseppe Iacovelli, Giuseppe Damiano, Vincenzo Barbato, Giuseppe Veneruso. Ponticelli, i fatti Era il 25 settembre scorso, di mattina, quando cinque ragazzi soliti frequentare il Lotto O di Ponticelli, a bordo di una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

