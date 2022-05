Basket, Eurolega 2021/2022: Real Madrid in finale, Barcellona battuto 86-83 nel Clasico (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Real Madrid raggiunge l’Anadolu Efes Istanbul nella finale dell’Eurolega 2021/2022, al termine di una seconda semifinale che alla Stark Arena di Belgrado ha visto i Blancos battere il Barcellona 86-83 in un Clasico davvero dalle mille emozioni. Alla fine la difesa del Real ha la meglio sull’attacco dei catalani a cui non basta un Nikola Mirotic in doppia doppia e da oltre 40 di valutazione con 26 punti e 12 rimbalzi. I 18 punti di Causeur e Yabusele, insieme ai 15 punti di un Sergio Llull infinito permettono agli uomini di Pablo Laso di approdare all’atto conclusivo del torneo. TABELLONE SEMIFINALI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca – La partita inizia nel segno di Yabusele, autore di otto punti in meno di tre ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilraggiunge l’Anadolu Efes Istanbul nelladell’, al termine di una seconda semiche alla Stark Arena di Belgrado ha visto i Blancos battere il86-83 in undavvero dalle mille emozioni. Alla fine la difesa delha la meglio sull’attacco dei catalani a cui non basta un Nikola Mirotic in doppia doppia e da oltre 40 di valutazione con 26 punti e 12 rimbalzi. I 18 punti di Causeur e Yabusele, insieme ai 15 punti di un Sergio Llull infinito permettono agli uomini di Pablo Laso di approdare all’atto conclusivo del torneo. TABELLONE SEMIFINALI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca – La partita inizia nel segno di Yabusele, autore di otto punti in meno di tre ...

