Auto nel giardino di un asilo a L'Aquila, la conducente: "La marcia era inserita, il freno a mano non ricordo" - Il 12enne che era a bordo: "... (Di giovedì 19 maggio 2022) Il ragazzino ha assicurato di 'non aver tolto il freno a mano e di aver fatto di tutto per evitare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Il ragazzino ha assicurato di 'non aver tolto ile di aver fatto di tutto per evitare il ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - andreaarrighi87 : Auto nel giardino dell'asilo all'Aquila: il risveglio della citta' il gi... - hanteafly : @carloemme50 Carlo noi usciamo in collina per evitare auto e sai chi incontriamo? ????????l’ultima volta due cani ci ha… - sissiisissi2 : RT @LaCnews24: Ucciso e bruciato nella sua auto nel Vibonese, in Appello una condanna a 20 anni e un'assoluzione - AntonellaCera2 : Una preghiera per Tommaso,il bambino morto schiacciato da un auto mentre giocava nel prato dell'asilo a L'AQUILA!!!?????? ??????????? -