Anticipazioni Don Matteo, puntata del 26 Maggio: colpo di scena choc, spunta fuori una sconvolgente verità (Di giovedì 19 maggio 2022) Anticipazioni Don Matteo di Martedì 26 Maggio: colpo di scena davvero choc, spunta fuori una verità davvero sconvolgente. Ci stiamo avvicinando alle batture d’arresto di questa tredicesima puntata di Don Matteo, ma le ultime puntate che ci attendono sono davvero imperdibile. Fino a qualche istante fa, è andata in onda l’ottava puntata dell’amata fiction, che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 19 maggio 2022)Dondi Martedì 26didavverounadavvero. Ci stiamo avvicinando alle batture d’arresto di questa tredicesimadi Don, ma le ultime puntate che ci attendono sono davvero imperdibile. Fino a qualche istante fa, è andata in onda l’ottavadell’amata fiction, che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : Don Massimo viene coinvolto in un nuovo caso, e la Capitana Anna Olivieri deve fare i conti con una profonda rifles… - LiberoMagazine_ : Settimana prossima un altro doppio appuntamento per #DonMatteo13! Curiosi di sapere cosa accadrà? Scopritelo qui?? - ParliamoDiNews : Don Matteo 13, anticipazioni penultima puntata martedì 24 maggio 2022: trama episodi, quando finisce la serie tv… - CorriereCitta : Don Matteo 13, anticipazioni penultima puntata martedì 24 maggio 2022: trama episodi, quando finisce la serie tv… - Dansai75 : RT @DonMatteoRai: Il Colonnello Anceschi si ritroverà ancora a Spoleto per fare la conoscenza del fidanzato di Valentina. E avrà una bella… -