Alfonso Signorini senza freni su Manuel e Lulù “Bisogna saper..”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 19 maggio 2022) Hanno fatto sognare e appassionare alla loro storia d’amore e poi sembra che abbiano anche lasciato tutti molto male, quando hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Stiamo parlando diBortuzzo eSelassiè. I due sembra che si siano conosciuti per la prima volta all’interno della casa più spiata d’Italia qualche mese fa, essendo entrambi concorrenti del reality. Poi, ad un certo punto, pare che i due abbiano mostrato interesse l’uno per l’altro ed effettivamente tra loro sarebbe nata una splendida storia d’amore. Sono anche volate parole molto pesanti e tanto impegnative, i due hanno fatto intendere di voler fare qualcosa di serio una volta usciti dalla casa, ma le cose non sono andate proprio così.Bortuzzo eSelassiè, dalla nascita del loro amore alla fine della storiaEbbene, ...