A Roma Atac sciopera "contro le armi" e per il cessate il fuoco (Di giovedì 19 maggio 2022) Domani 20 maggio le sigle sindacali di Atac hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore. Aderiscono il Cub Trasporti, Cobas e Usb lavoro privato. Non sarà garantita la circolazione di metro, tram e autobus nella fascia 8.30-17 e dopo le 20 in tutto il territorio Romano. La protesta interesserà anche la linea bus che sostituisce la metropolitana sulla linea Laurentina-Castro Pretorio dopo mezzanotte. L'ultimo sciopero generale era stato proclamato l'8 marzo e aveva coinvolto il 32,2 per cento del servizio autobus e l'11,2 per cento di metro e ferrovie. Il classico "sciopero del venerdì" ha questa volta delle motivazioni curiose. Nella lista indicata sul sito di Atac ci sono cinque punti e almeno due sono collegati in qualche modo alla crisi in Ucraina. Il personale dei trasporti sciopera infatti sia ...

