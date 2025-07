CdS – Morata vicinissimo al Como raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo

Il calciomercato si infiamma con notizie che fanno sognare i tifosi: il Como sarebbe vicino ad avere Morata in rosa, con un accordo raggiunto secondo il Corriere dello Sport. La trattativa con l’attaccante spagnolo sembra ormai in dirittura d’arrivo, mentre il Milan lavora per liberarsi del prestito al Galatasaray. Resta da capire come evolverà questa disputa e quale sarà il futuro di Morata nel panorama italiano.

2025-07-06 19:44:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: “Il Como ha trovato l’accordo con Morata, il Milan sta lavorando per accelerare la fine del prestito al Galatasaray “. Il quotidiano spagnolo As rilancia una indiscrezione relativa alla trattativa per portare l’attaccante iberico alla corte di Fabregas. Ai lettori è stato inoltre chiesto, attraverso un sondaggio, se ritengano che per Morata sia la scelta giusta raggiungere Fabregas al Como. Morata, i numeri con il Milan e il Galatasaray. Arrivato in rossonero la scorsa estate, Morata ha collezionato 25 presenze e realizzato 6 gol con il Milan tra Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League, prima di trasferirsi al Galatasaray dal 2 febbraio con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto condizionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Morata vicinissimo al Como, raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo”

