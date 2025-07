Si ribalta con la barca a vela e si infortuna soccorso dai vigili del fuoco

Un'avventura in mare si trasforma in un episodio di emergenza a Livorno, quando un'onda improvvisa ribalta una barca a vela e mette in pericolo il giovane timoniere. Soccorso tempestivamente dai vigili del fuoco, il suo salvataggio testimonia l'importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell'ordine. La vicenda ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e richiede sempre massima attenzione e rispetto.

LIVORNO – Si ribalta con la barca a vela nel mare di Livorno, soccorso dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti questa mattina (6 luglio) intorno alle 11, per un soccorso a persona davanti allo specchio di acqua davanti ai bagni Pancaldi a Livorno, su richiesta della Guardia Costiera. A seguito del ribaltamento di una barca a vela categoria laser, il timoniere viste le pessime condizioni meteo, stava andando velocemente alla deriva, il natante si è poi rovesciato ed il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco lo ha raggiunto e recuperato a bordo del gommone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: barca - vela - soccorso - vigili

