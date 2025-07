Giuliacci rassicura tutti | c' è la data per la fine dell' ondata di caldo africano

Sei stanco dell’afa incessante e desideri una pausa? Il colonnello Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, ci rassicura: tra il 16 e il 18 luglio arriverà un breve sollievo con correnti più fresche, ma l’ondata di caldo africano potrebbe tornare a splendere tra il 13 e il 15 luglio. E quindi, quanto durerà questa tregua? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

C'è una data per la fine del grande caldo? O almeno per una breve tregua dall'afa asfissiante? Il colonnello Mario Giuliacci in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci fornisce un quadro della situazione: "Tra il 13 e il 15 di luglio probabilmente tornerà l'anticiclone africano. Ma guarda caso tra il 16, il 17 e il 18 luglio sembra che ritornino le fresche correnti atlantiche, quindi una breve pausa, una breve fiammata nordafricana. Ma poi tra il 19 e il 20 sembra che ritorni l'anticiclone africano. Insomma, se fa così, se ha il piacere di giocare a nascondino, lasciamolo giocare. Basta che ci dia il tempo di respirare tra un'ondata e l'altra".