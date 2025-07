Stadio blitz di Uefa e Figc | Riflettori sul terzo anello e sui tempi del restyling

Un'occasione imperdibile per rilanciare uno dei simboli più amati di Napoli, con i riflettori puntati sull’innovativo terzo anello e i tempi del restyling. Entro due settimane, rappresentanti della Figc e della Uefa approderanno in città per un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, volto a delineare il futuro dello stadio Maradona, tra ambizioni di modernizzazione e passione sportiva. Il dialogo tra istituzioni e tifosi si preannuncia decisivo per un progetto che cambierà il volto del calcio napoletano.

Entro un paio di settimane sbarcheranno a Napoli esponenti della Figc e della Uefa per incontrare il sindaco Gaetano Manfredi. Oggetto del vertice il futuro dello stadio Maradona in.

