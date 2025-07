Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - L' altro mercato di Pradè che dipende da Kean e Dodo

Fiorentina si prepara a sorprendere nel mercato di mezzanotte, con Pradè impegnato su più fronti. Tra le trattative in entrata con Esposito e Bernabé e le questioni ancora aperte come Kean e Dodo, l’attenzione resta alta su questi scenari incerti. La finestra di luglio è cruciale: tutto può cambiare in un istante, e il futuro toscano dipende anche da decisioni inattese. La sfida è aperta, e il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

Firenze, 7 luglio 2025 - Daniele Pradè lavora su un doppio fronte: da un lato cerca di chiudere in tempi rapidi operazioni in entrata – con Esposito e Bernabé in cima alla lista –, dall’altro resta vigile su situazioni ancora incerte, che potrebbero evolversi o restare semplici ipotesi. Il mercato, si sa, è fatto anche di scenari imprevedibili. In particolare, le situazioni di Moise Kean e Dodo restano in bilico. Due casi diversi, ma con un possibile destino comune: la cessione. Le voci su entrambi si moltiplicano. Il Napoli è alla ricerca di un centravanti e Kean potrebbe rientrare tra i nomi valutati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - L'altro mercato di Pradè, che dipende da Kean e Dodo

