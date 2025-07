Milan Donadoni | Il ritorno di Allegri un fattore chiave per la prossima stagione mi auguro ritrovi il giusto DNA

Roberto Donadoni, ex stella del Milan e attuale commentatore sportivo, analizza con entusiasmo il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera. Un cambio che potrebbe rappresentare la chiave per il rilancio del club, sperando che il tecnico ritrovi il giusto DNA vincente. Le sue parole riaccendono la speranza tra i tifosi, convinti che questa scelta possa segnare una nuova era di successi per il Milan.

Roberto Donadoni, storico centrocampista e allenatore del Milan, ha espresso il suo punto di vista sul momento attuale dei rossoneri nel corso di un evento sportivo a Treviso, dove ha partecipato.

