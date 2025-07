Milan svolta per l’erede di Theo | 30mln per la freccia inglese

Il Milan si prepara a rivoluzionare la propria linea difensiva, con un investimento da 30 milioni per sostituire Theo Hernandez. La freccia inglese potrebbe rappresentare la soluzione ideale per le strategie di Allegri, aprendo nuovi scenari e sfide. Tuttavia, il futuro dei rossoneri resta incerto, tra nuvole che si addensano all’orizzonte. L’arrivo di un nuovo talento potrebbe essere il primo passo verso un’estate decisiva.

Il Milan è al lavoro ancora per sostituire Theo Hernandez ed in tal senso emerge adesso un nome nuovo. Pronto un innesto da 30 milioni, con la freccia inglese che può essere perfetta per le idee di gioco di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime. Per i rossoneri il futuro continua ad essere avvolto da tanta incertezza in maniera del tutto inevitabile, dal momento che ci sono tante nuvole che si aprono all’orizzonte. L’arrivo di un direttore sportivo del calibro di Igli Tare e di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri hanno sicuramente fatto rinascere l’entusiasmo nella piazza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it