Iachini | Bonny? Ai dirigenti del Parma dissi questo! Inter no pressioni

Immaginate un percorso di crescita, tra sfide e nuove opportunità: così Beppe Iachini ricorda Yann-Ange Bonny, il talentuoso giovane che ha allenato a Parma e ora si prepara a lasciare il segno all’Inter. Nel suo racconto, emergono passione, fede nel talento e la fortuna di aver creduto in un progetto ambizioso. E questa è solo l’inizio di una storia da seguire con attenzione e entusiasmo.

Iachini ha lavorato per alcuni mesi a Parma con un giovanissimo Bonny. L'allenatore commenta il suo approdo all'Inter. CARATTERISTICHE – Su Radio Sportiva, mister Beppe Iachini ha parlato di Yann-Ange Bonny che lui ha allenato durante i mesi a Parma: « Bonny? Andai a dicembre a Parma in una situazione assolutamente non facile, con il Parma che volle fare un progetto con tanti giovani, anche stranieri. Era un cambiamento radicale. Tra questi giovani c'era anche Bonny, un ragazzino di 18 anni che faceva già intravedere le sue qualità. Gli ho detto subito alla dirigenza che questo si doveva allenare con la Prima Squadra.