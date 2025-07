Denis | Serie A? Vedo un gran bel campionato il Napoli parte da favorito

Il calcio italiano si prepara a regalare emozioni irripetibili, con il Napoli in testa alla corsa e l’Inter pronta a rispondere. German ‘El Tanque’ Denis, ex attaccante e appassionato commentatore, svela il suo entusiasmo per questa stagione: “Vedo un gran bel campionato davanti a noi, sicuramente più spettacolare e combattuto dell’ultimo.” E allora, parliamo subito delle duellanti, che promettono di rendere questa Serie A imperdibile.

German ‘El Tanque’ Denis, ex calciatore argentino ed attaccante – tra le altre anche del Napoli – a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul prossimo campionato dei serie A: Su Inter e Napoli. “Vedo un gran bel campionato davanti a noi, sicuramente avvincente e ho il sentore che possa essere molto più spettacolare e combattuto dell’ultimo” E allora, parliamo subito delle duellanti, Inter e Napoli: “Dopo una stagione in cui l’Inter ha fatto grandi cose e accarezzato il sogno del Triplete, l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Chivu dicono che inizia un’altra avventura calcistica e bisogna capire che tipo di avventura sarà”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Denis: “Serie A? Vedo un gran bel campionato, il Napoli parte da favorito”

