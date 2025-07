Alcaraz dritto da alieno! Rublev impazzisce per il break

Carlos Alcaraz si conferma protagonista indiscusso di Wimbledon, sorprendendo con una prestazione da vero alieno contro Rublev. Con un risultato di 3-1, lo spagnolo conquista i quarti di finale, segnando la sua prima vittoria contro un top 20 in questa edizione del torneo. Ora, alle porte di un nuovo grande traguardo, affronterà Norrie: il suo cammino verso la gloria è ormai inevitabile.

Lo spagnolo vola ai quarti di finale di Wimbledon grazie alla vittoria su Rublev, battuto sul Centrale 3-1. Per Alcaraz si tratta della prima vittoria contro un top 20 in questa edizione di Wimbledo0n, adesso ai quarti di finale affronterà Norrie.

