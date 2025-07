Beukema vuole solo il Napoli | il gesto del difensore per accelerare la trattativa

Sam Beukema desidera ardentemente vestire la maglia del Napoli, e il suo gesto del difensore del Bologna sta dando una stretta decisiva alle trattative. Mentre le parti lavorano alacremente per definire i dettagli, il club partenopeo accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una squadra pronta a competere fin dai primi giorni di ritiro a Dimaro. La corsa ai rinforzi entra nel vivo, promettendo sorprese e colpi di scena.

Sam Beukema vuole solo il Napoli il difensore del Bologna fa una mossa per accelerare il trasferimento mentre le parti trattano Il Napoli sta accelerando sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva già all'inizio del ritiro a Dimaro: Dopo aver concluso gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci e con .

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

#NapoliNews #sscnapoli Napoli non molla Beukema: gli azzurri hanno il suo sì, ma il Bologna vuole un bel malloppo! #CalcioMercato #Napoli #Bologna Il Napoli sta puntando forte sul difensore olandese Sam Beukema come rinforzo per la difesa, e hanno gi Vai su Facebook

Il difensore olandese vuole il @sscnapoli! Il classe '98 proverà ad abbassare le pretese del #Bologna #SscNapoli #Beukema #SkySport #Calciomercato Vai su X

Il Napoli stringe per Beukema: contatti per provare a chiudere; Rai - Il Napoli vuole Beukema in prestito gratuito con obbligo di riscatto: la risposta del Bologna e gli ultimi scenari; DA BOLOGNA - Beukema-Napoli, trattativa lunga e sfibrante con il club emiliano, le ultime.

Beukema vuole il Napoli: un affare da 30 milioni. El Azzouzi verso il prestito - Per il centrocampo si segue Nicolussi Caviglia e si ripensa a Pobega ... Da bologna.repubblica.it

Da Bologna – Beukema vuole solo il Napoli: i tifosi emiliani si sentono traditi - Movimenti in entrata in casa Bologna: tutto fatto per Martin Vitik. informazione.it scrive