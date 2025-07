Luino 57enne accoltellato a morte in casa | fermato il figlio adottivo

Una tranquilla giornata a Luino si è trasformata in tragedia: un uomo di 57 anni è stato accoltellato a morte nella propria abitazione. Fermato il figlio adottivo, un 25enne, sospettato di aver reagito a un litigio innescato da motivi ancora ignoti. La vicenda desta sgomento e pone il focus sulla complessità delle relazioni familiari. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

Il ragazzo, un 25enne adottato, avrebbe colpito il padre al culmine di un litigio scaturito per motivi non ancora chiariti. Il ragazzo è stato fermato e portato in caserma per essere ascoltato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luino, 57enne accoltellato a morte in casa: fermato il figlio adottivo

