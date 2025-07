AEW | nuovi match aggiunti alla card di AEW All In | Texas

L’attesa per AEW All In Texas si fa sempre più intensa, con nuovi match che promettono emozioni e sorprese. Durante l’ultimo episodio di AEW Collision, sono stati ufficializzati incontri spettacolari: l’Hurt Syndicate difenderà i titoli Tag Team in un 3-way, mentre Adam Cole e Kyle Fletcher si sfideranno per il titolo TNT. E non finisce qui: un emozionante Men’s Casino Battle Royal vedrà sfidanti come Mark Briscoe, MJF e Mistico. La card si arricchisce di colpi di scena!

Durante l'ultimo episodio di AEW Collision sono stati ufficializzati altri match per il prossimo PPV targato AEW: L' Hurt Syndacate difenderà i titoli Tag Team in un 3-way, contro il Patriarchy e i JetSpeed Adam Cole difenderà il titolo TNT dall'assalto di Kyle Fletcher Infine andrà in scena un Men's Casino Battle Royal, con Mark Briscoe, MJF e Mistico annunciati già rispettivamente come primo, secondo e terzo partecipante, il vincitore di questo match avrà una title shot garantita per il titolo mondiale AEW insomma cresce l'attesa per AEW All In: Texas che si terrà sabato 12 luglio al Globe Life Field di Arlington, TX.

