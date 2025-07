50 Cent a Napoli annullato il concerto a Piazza Plebiscito | l' annuncio del rapper sui social

Una lunga attesa di musica infinita a Napoli si interrompe bruscamente: il concerto di 50 Cent previsto per l’8 luglio in piazza Plebiscito è stato ufficialmente annullato, come annunciato dal rapper sui social. Dopo le recenti cancellazioni di Mary J Blige e John Legend, cresce la delusione tra i fan. Ma cosa ha portato a questa decisione improvvisa? Scopriamolo insieme.

In questa notizia si parla di: cent - concerto - napoli - annullato

