De Rossi | Lucca? Giocatore forte e giovane Caratterizza l’attacco quando…

Nicolò Lucca, talento giovane e promettente, sta catturando l’attenzione di grandi club come il Milan grazie alle sue doti offensive. Daniele De Rossi, ospite di Sky Sport dalle strutture dell’Ostia Mare, suo club di proprietà, ha commentato con entusiasmo le qualità del giocatore, sottolineando come la sua presenza possa diventare determinante nell’attacco. Siamo tutti in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro tra i grandi del calcio.

Ospite dei microfoni di Sky Sport dalle strutture dell’Ostia Mare, club di sua proprietà, De Rossi ha parlato di Lucca, osservato dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Rossi: “Lucca? Giocatore forte e giovane. Caratterizza l’attacco quando…”

In questa notizia si parla di: rossi - lucca - giocatore - forte

ARRIVA IL VICE LUKAKU La Gazzetta annuncia la trattativa, Lucca è virtualmente un giocatore del Napoli. Le cifre dell'accordo Vai su Facebook

De Rossi: ‘Lucca forte e giovane. Caratterizza l’attacco quando entra in campo’; De Rossi: Lucca forte e giovane. Caratterizza l'attacco quando entra in campo; De Rossi: Dal mercato del Napoli appare chiaro che puntano anche a....

De Rossi: "Con i Friedkin grande rapporto. Futuro? Qualcosa capiterà. Spero Gasp resti a Roma per tanto e che vinca, come me altrove" - Le parole di Daniele De Rossi sul suo futuro in panchina e sulle chances di Gasperini per la prossima stagione della Roma ... Riporta calciomercato.com

Roma: De Rossi 'Dybala giocatore forte, con noi a Cagliari' - Roma: De Rossi 'Dybala giocatore forte, con noi a Cagliari' 'Tanti hanno situazioni aperte di mercato, Paulo è convocato" ROMA , 17 agosto 2024, 14:48 ... Scrive ansa.it