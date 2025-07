Baseball | San Marino completa lo sweep in Serie A Reggio Emilia cade in una gara-2 fermata dalla pioggia

San Marino conquista il suo sweep in Serie A di baseball, consolidando il dominio sulla Reggio Emilia. La vittoria, ottenuta per 2-0 in gara-2 interrotta dalla pioggia, testimonia la crescita e la determinazione della formazione della Serenissima. Un successo frutto di un’ottima strategia offensiva e di un gioco solido, che lascia un segno importante nel campionato. La squadra ora guarda avanti con rinnovata fiducia, pronta a sfide ancora più entusiasmanti.

Ed è sweep per San Marino. La formazione della Serenissima ha vinto anche gara-2, battendo Reggio Emilia per 2-0 in un match interrotto nella parte alta del quinto inning a causa della pioggia, la stessa che aveva costretto le due squadre a confrontarsi quest’oggi dopo il rinvio di sabato. Un risultato maturato grazie alla buona manovra offensiva dei padroni di casa al secondo inning, sintetizzata dalla battuta in scelta difesa di Celli. Il raddoppio invece è arrivato al quarto con Servidei, salvo in prima per il tentativo di eliminare Celli a casa base. In virtù del successo, adesso San Marino si avvicina sempre di più alla testa della classifica, attualmente occupata da Parmaclima, che ieri ha pareggiato la serie con la BSC Grosseto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: San Marino completa lo sweep in Serie A. Reggio Emilia cade in una gara-2 fermata dalla pioggia

