Treno Eurostar Bruxelles-Londra bloccato per 9 ore in Francia

Una situazione incredibile che mette in luce le sfide del trasporto ferroviario internazionale. Oltre 800 viaggiatori di Eurostar, partiti da Bruxelles e diretti a Londra, sono rimasti bloccati per nove ore in Francia a causa di un guasto tecnico. La compagnia ha descritto l’intervento come "lunga e complessa", lasciando molti senza aria condizionata e servizi igienici funzionanti. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla qualità del servizio.

Oltre 800 passeggeri di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per nove ore nel nord della Francia a causa di un guasto tecnico. Lo ha dichiarato la compagnia ferroviaria. Il malfunzionamento ha lasciato i passeggeri senza aria condizionata e servizi igienici funzionanti, e la compagnia ha affermato di aver effettuato un'operazione "lunga e complessa" per trasferire i passeggeri su un altro treno. Una portavoce di Eurostar ha dichiarato all'Afp che il treno "si è fermato senza corrente elettrica a bordo" questa mattina tra le cittĂ settentrionali di Lille e Calais. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treno Eurostar Bruxelles-Londra bloccato per 9 ore in Francia

