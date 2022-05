150 licenziamenti aprono a Netflix la stagione dei tagli

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 19 maggio 2022) Gli utili rallentano:licenzia 150 dipendenti The New York Times, pagina 6, di Nicole Sperling. Dopo che il mese scorsoha annunciato di aver perso abbonati per la prima volta in un decennio, il colosso dello streaming ha dichiarato martedì che sta licenziando circa 150 persone in tutta l’azienda, principalmente negli Stati Uniti, pari al 2% della sua forza lavoro totale. «Come abbiamo spiegato in occasione dei guadagni, il rallentamento della crescita dei ricavi ci costringe a rallentare anche la crescita dei costi aziendali», ha dichiaratoin un comunicato. «Questi cambiamenti sono guidati principalmente da esigenze di business piuttosto che da prestazioni individuali, il che li rende particolarmente difficili in quanto nessuno di noi vuole dire addio a colleghi così grandi». Nella telefonata sui guadagni del ...