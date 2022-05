Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Ministero della Difesa Russo ha annunciato che dal 16 maggio sono 959 militari ucraini e nell’acciaieria d’Aosta di Mario che si sono consegnate le forze di Mosca solo nelle Ultime 24 ore i combattenti che si sono resi sono 194 annunciato il portavoce del dicastero Igor conoscenza in un briefing a Mario po’ limitanti dell’Unità nazionalità azove militari ucraini bloccati nello stabilimento di azov Ball Hanno continuato ad arrendersi nelle Ultime 24 ore 694 militanti si sono Arresi di cui 29 feriti ha detto con il portavoce ha riferito che dal 16 maggio 959 militari ucraini di cui ho tanta ti presenti nell’acciaieria si sono Arresi di questi 51 sono stati ricoverati nell’ospedale di Nova V nella Repubblica Popolare filorussa di donec’k dopo una2020 cancellato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Ministero della Difesa Russo ha annunciato che dal 16 maggio sono 959 militari ucraini e nell’acciaieria d’Aosta di Mario che si sono consegnate le forze di Mosca solo nelle24 ore i combattenti che si sono resi sono 194 annunciato il portavoce del dicastero Igor conoscenza in un briefing a Mario po’ limitanti dell’Unità nazionalità azove militari ucraini bloccati nello stabilimento di azov Ball Hanno continuato ad arrendersi nelle24 ore 694 militanti si sono Arresi di cui 29 feriti ha detto con il portavoce ha riferito che dal 16 maggio 959 militari ucraini di cui ho tanta ti presenti nell’acciaieria si sono Arresi di questi 51 sono stati ricoverati nell’ospedale di Nova V nella Repubblica Popolare filorussa di donec’k dopo una2020 cancellato ...

