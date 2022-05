Ucraina: ufficio diritti umani, donne vittime privilegiate russi, stuprate per non donare vita (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Obiettivo dei rashisti è estinguere il popolo ucraino e cancellare l'Ucraina dalla faccia della terra con bombardamenti dei quartieri residenziali e stupri in massa di donne e ragazze. Per dimostrare che gli ucraini non hanno diritto di vivere". E' il report fornito all'Adnkronos dall'ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento dell'Ucraina, Lyudmila Denisova, che comunica: "Ciò spiega in modo evidente la ragione per cui la categoria delle vittime privilegiate dai militari russi risulta essere quella delle donne, che donano la vita, e attraverso i bambini garantiscono il futuro del mondo". "Dai sobborghi di Kiev, Chernhiv ed ora dai centri abitati di Kharkiv, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Obiettivo dei rashisti è estinguere il popolo ucraino e cancellare l'dalla faccia della terra con bombardamenti dei quartieri residenziali e stupri in massa die ragazze. Per dimostrare che gli ucraini non hanno diritto di vivere". E' il report fornito all'Adnkronos dall'del Commissario per idel Parlamento dell', Lyudmila Denisova, che comunica: "Ciò spiega in modo evidente la ragione per cui la categoria delledai militaririsulta essere quella delle, che donano la, e attraverso i bambini garantiscono il futuro del mondo". "Dai sobborghi di Kiev, Chernhiv ed ora dai centri abitati di Kharkiv, ...

